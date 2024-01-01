Botto | Botto Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Botto Hızlı Proje Tanıtımı
Botto, topluluk tarafından yönetilen üretken bir sanatçıdır. Botto, haftada 350 sanat eseri yaratıyor ve bunları topluluğa sunuyor. Bu sanat eserleri bir 'round' olarak kabul edilir bireysel sanat eserleri 'fragments' olarak belirtilir.
Topluluk bu sanat eserlerine oy verir. Oylar, bir katılımcının neyi estetik açıdan estetik sanat olarak gördüğüne ilişkin bireysel tercihleri temsil eder. Oylar, müşterek olarak Botto'nun üretken algoritması için geri bildirimlerde kullanılır - Botto'nun bir sonraki sanat eserlerini hangi yöne götürmesi gerektiğini belirler. Zamanla Botto, topluluk tarafından yönlendirilen ve yönetilen bir sanat inşa edecektir.Botto geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBOTTO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBOTTO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000