Boo Token | BOO1 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Boo Token Hızlı Proje Tanıtımı
$BOO, LayerZero tarafından desteklenen, Gh0stly'nin resmi omni-chain tokenidir.Boo Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BOO1 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBOO1
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBOO1
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000