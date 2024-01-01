BONK | BONK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BONK Hızlı Proje Tanıtımı
Bonk, toplam arzın %50'si Solana topluluğuna airdrop ile dağıtılan, insanlar tarafından halk için ilk Solana köpek coinidir. Bonk'a katkıda bulunanlar, toksik "Alameda" tokenomiklerinden bıkmıştı ve herkesin adil bir şans elde ettiği eğlenceli bir memecoin yapmak istediler.BONK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BONK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBONK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBONK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz99,867,657,417,668