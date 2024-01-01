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Bonk, toplam arzın %50'si Solana topluluğuna airdrop ile dağıtılan, insanlar tarafından halk için ilk Solana köpek coinidir. Bonk'a katkıda bulunanlar, toksik "Alameda" tokenomiklerinden bıkmıştı ve herkesin adil bir şans elde ettiği eğlenceli bir memecoin yapmak istediler.