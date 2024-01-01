BarnBridge | BOND Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BarnBridge Hızlı Proje Tanıtımı
BarnBridge, getiri hassasiyeti ve piyasa fiyatından korunmak için bir dalgalanma türevleri protokolüdür. Herhangi bir ve tüm dalgalanmalar için ilk çapraz platform türev protokolünü oluşturmayı planlamaktadır. Başlangıç olarak, getiri duyarlılığı ve piyasa fiyatına odaklanacaktır. BOND bir ERC-20 tokenidir. Sistemde pay sahibi olmak için ve yönetişim modülü başlatıldığında yönetişim tokeni olarak kullanılacaktır.BarnBridge geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BOND Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBOND
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBOND
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000