BarnBridge geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

BarnBridge, getiri hassasiyeti ve piyasa fiyatından korunmak için bir dalgalanma türevleri protokolüdür. Herhangi bir ve tüm dalgalanmalar için ilk çapraz platform türev protokolünü oluşturmayı planlamaktadır. Başlangıç olarak, getiri duyarlılığı ve piyasa fiyatına odaklanacaktır. BOND bir ERC-20 tokenidir. Sistemde pay sahibi olmak için ve yönetişim modülü başlatıldığında yönetişim tokeni olarak kullanılacaktır.