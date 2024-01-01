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Boba, Enya ekibinin OMG Vakfı'na temel katkıda bulunanlar olarak geliştirildiği L2 Ethereum ölçeklendirme ve genişletme çözümüdür. Boba, gaz ücretlerini azaltan, işlem hacmini iyileştiren ve akıllı sözleşmelerin yeteneklerini genişleten yeni nesil Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup ölçeklendirme çözümüdür.