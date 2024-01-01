Boba Token | BOBA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Boba Token Hızlı Proje Tanıtımı
Boba, Enya ekibinin OMG Vakfı'na temel katkıda bulunanlar olarak geliştirildiği L2 Ethereum ölçeklendirme ve genişletme çözümüdür. Boba, gaz ücretlerini azaltan, işlem hacmini iyileştiren ve akıllı sözleşmelerin yeteneklerini genişleten yeni nesil Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup ölçeklendirme çözümüdür.Boba Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BOBA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBOBA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBOBA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000