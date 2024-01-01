BOB | BOB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BOB Hızlı Proje Tanıtımı
$BOB meme alanını sürpriz bir şekilde ele geçirecek. Wasstealth, vazgeçilen bir sözleşmeyle yaklaşık 690 aylığına (yaklaşık 57 yıl) başlatıldı ve kilitlendi. Bob'un bilgisi en önde gelen bilim adamlarını bile şaşırtacak.BOB geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBOB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBOB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz690,000,000,000