BOB geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

$BOB meme alanını sürpriz bir şekilde ele geçirecek. Wasstealth, vazgeçilen bir sözleşmeyle yaklaşık 690 aylığına (yaklaşık 57 yıl) başlatıldı ve kilitlendi. Bob'un bilgisi en önde gelen bilim adamlarını bile şaşırtacak.