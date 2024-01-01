BinaryX | Bnx Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BinaryX Hızlı Proje Tanıtımı
BNX, BinaryX'in yönetişim tokenidir. BNX sahipleri topluluk yönetimine katılabilir ve önemli kararlarda oy kullanabilir. Oyunun bazı önemli işlemleri, kahraman yaratmak, nadir ekipman dövmek ve Siber Ejderha zindanlarına meydan okumak gibi BNX tokenleri harcanmasını gerektirir.BinaryX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Bnx Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBNX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBNX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,100,000,000