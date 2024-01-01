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BNX, BinaryX'in yönetişim tokenidir. BNX sahipleri topluluk yönetimine katılabilir ve önemli kararlarda oy kullanabilir. Oyunun bazı önemli işlemleri, kahraman yaratmak, nadir ekipman dövmek ve Siber Ejderha zindanlarına meydan okumak gibi BNX tokenleri harcanmasını gerektirir.