Bluzelle geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Bluzelle, dApp'ler için merkeziyetsiz, isteğe bağlı ve ölçeklenebilir bir veritabanı hizmetidir.