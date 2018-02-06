Bluzelle | BLZ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Bluzelle Hızlı Proje Tanıtımı
Bluzelle, dApp'ler için merkeziyetsiz, isteğe bağlı ve ölçeklenebilir bir veritabanı hizmetidir.Bluzelle geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BLZ Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBLZ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBLZ
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2018-02-06
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.12 USDT
Maksimum Arz500,000,000