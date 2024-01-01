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Blueshift, likidite sağlayıcılarına önemli ölçüde daha iyi sermaye kullanımı verimliliği ve yatırımcılara diğer AMM protokollerinden daha düşük fiyat alış-satış farkı sağlayan tamamen yeni bir AMM modelidir.