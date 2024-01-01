BLUES | BLUES Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BLUES Hızlı Proje Tanıtımı
Blueshift, likidite sağlayıcılarına önemli ölçüde daha iyi sermaye kullanımı verimliliği ve yatırımcılara diğer AMM protokollerinden daha düşük fiyat alış-satış farkı sağlayan tamamen yeni bir AMM modelidir.BLUES geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BLUES Token MEXC'de
MEXC Borsası, BLUES (BLUES) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de BLUES
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak BLUES satın almak veya MEXC BLUES ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için BLUES tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen BLUES vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıBLUES
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBLUES
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000