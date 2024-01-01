BlueSale Finance | BLS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BlueSale Finance Hızlı Proje Tanıtımı
Blue Sale, kullanıcıların tokenlerini listelemesine ve ilk token satışlarını zahmetsizce gerçekleştirmesine olanak tanıyan merkeziyetsiz bir Launchpad'dir. Kodlamayı bilmenize gerek yoktur. Sale, herhangi bir DEX'te otomatik listeleme, LP kilitleme seçenekleri ve tokenlerinize hak kazanma süresi verme gibi token listelemeyi kolaylaştıran birçok özelliğe sahiptir.BlueSale Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BLS Token MEXC'de
MEXC Borsası, BlueSale Finance (BLS) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de BLS
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak BlueSale Finance satın almak veya MEXC BLS ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için BlueSale Finance tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen BLS vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıBLS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBLS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000