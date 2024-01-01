BlueSale Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Blue Sale, kullanıcıların tokenlerini listelemesine ve ilk token satışlarını zahmetsizce gerçekleştirmesine olanak tanıyan merkeziyetsiz bir Launchpad'dir. Kodlamayı bilmenize gerek yoktur. Sale, herhangi bir DEX'te otomatik listeleme, LP kilitleme seçenekleri ve tokenlerinize hak kazanma süresi verme gibi token listelemeyi kolaylaştıran birçok özelliğe sahiptir.