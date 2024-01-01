BLANKV2 | BLANKV2 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BLANKV2 Hızlı Proje Tanıtımı
Blank, en özel, gözetim altında olmayan Ethereum tarayıcı uzantısı cüzdanıdır. Blank, kullanıcıların sahip oldukları kripto para birimlerinin miktarını ve kaynağını merkeziyetsiz ve sürtünmesiz bir şekilde gizlemelerine olanak sağlamak için akıllı sözleşmeler kullanır.BLANKV2 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBLANKV2
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBLANKV2
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz125,000,000