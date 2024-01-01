BLANKV2 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Blank, en özel, gözetim altında olmayan Ethereum tarayıcı uzantısı cüzdanıdır. Blank, kullanıcıların sahip oldukları kripto para birimlerinin miktarını ve kaynağını merkeziyetsiz ve sürtünmesiz bir şekilde gizlemelerine olanak sağlamak için akıllı sözleşmeler kullanır.