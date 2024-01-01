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BITCI coin, Bitcichain blok zincirinin ana coin'idir. Bitcichain, Authority (PoA) Blok zinciri ağının özel kanıtıdır. Bitcichain, işletmelere blok zinciri çözümleri sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Her bir token projesi, gerçek dünya işletmeleri tarafından desteklenmektedir. Spor kulübü, inşaat şirketleri, enerji şirketleri vb. Bitcichain ağına katılan her yeni işletme, blok zincirinin merkeziyetsizliğini korumak için özel bir düğüm alır. Blok zinciri projelerinin çoğu, çevrimiçi ve fintech çözümlerini kapsar. Bitcichain'de yer almak isteyen herhangi bir işletmenin fiziksel gerçek dünya varlıklarına sahip olması gerekir. Enerji santralleri olan bir enerji şirketi, inşa edilmiş siteleri olan inşaat şirketi, oyuncular ve takımlar ile spor kulüpleri bu niteliktedir.