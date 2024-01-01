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Bitcicoin | BITCI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Bitcicoin Hızlı Proje Tanıtımı

BITCI coin, Bitcichain blok zincirinin ana coin'idir. Bitcichain, Authority (PoA) Blok zinciri ağının özel kanıtıdır. Bitcichain, işletmelere blok zinciri çözümleri sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Her bir token projesi, gerçek dünya işletmeleri tarafından desteklenmektedir. Spor kulübü, inşaat şirketleri, enerji şirketleri vb. Bitcichain ağına katılan her yeni işletme, blok zincirinin merkeziyetsizliğini korumak için özel bir düğüm alır. Blok zinciri projelerinin çoğu, çevrimiçi ve fintech çözümlerini kapsar. Bitcichain'de yer almak isteyen herhangi bir işletmenin fiziksel gerçek dünya varlıklarına sahip olması gerekir. Enerji santralleri olan bir enerji şirketi, inşa edilmiş siteleri olan inşaat şirketi, oyuncular ve takımlar ile spor kulüpleri bu niteliktedir.
Bitcicoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

BITCI Token MEXC'de

MEXC Borsası, Bitcicoin (BITCI) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de BITCI alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Bitcicoin satın almak veya MEXC BITCI ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBITCI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBITCI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000
BITCI Fiyat HesaplayıcıBitcicoin Satın Alma

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