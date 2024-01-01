BIT1 | BIT1 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BIT1 Hızlı Proje Tanıtımı
Biconomy Exchange Token (BIT) - Kripto para borsası Biconomy.com'un yerel tokenidir. BIT tokeninin oluşturulmasının nedeni, kullanıcıların borsaya aktif katılımını artırmak, uluslararası topluluğa borsa etkinliklerine özgürce katılma ve bonus kazanma fırsatı tanımaktır.BIT1 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBIT1
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBIT1
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000