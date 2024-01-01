BICO token | BICO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BICO token Hızlı Proje Tanıtımı
BICO are solving for the makers and players of WEB 3.0. BICO mission is to simplify the future of transactions, ensuring that decentralisation is truly accessible to all.BICO token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BICO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBICO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBICO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000