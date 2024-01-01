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BHD1, CPoS (Koşullu Alan Kanıtı) mekanizmasına dayalı yeni bir kripto para birimidir. Sabit diski konsensüs katılımcısı olarak kullanarak, enerji tüketimini ve giriş engelini önemli ölçüde azaltabilir, kripto para madenciliğini daha güvenli, daha merkeziyetsiz ve herkes için yapabilir. BHD1 benzersiz değerini matematik ve kod yoluyla üretir.