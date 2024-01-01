BHD1 | BHD1 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BHD1 Hızlı Proje Tanıtımı
BHD1, CPoS (Koşullu Alan Kanıtı) mekanizmasına dayalı yeni bir kripto para birimidir. Sabit diski konsensüs katılımcısı olarak kullanarak, enerji tüketimini ve giriş engelini önemli ölçüde azaltabilir, kripto para madenciliğini daha güvenli, daha merkeziyetsiz ve herkes için yapabilir. BHD1 benzersiz değerini matematik ve kod yoluyla üretir.BHD1 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBHD1
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBHD1
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz38,066,445