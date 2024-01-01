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BitGain, kimlik doğrulamayı yeniden tanımlamak için yapay zeka ve kripto para birimini birleştiren öncü bir blok zinciri projesidir. BGN token ile desteklenen proje, güvenli ve merkeziyetsiz çözümlere öncülük ederek yeni bir kesintisiz, yapay zeka odaklı dijital güven çağını başlatıyor. İnovasyonun kripto dünyasında güvenle buluştuğu BitGain'e hoş geldiniz.