Bitgain | BGN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Bitgain Hızlı Proje Tanıtımı
BitGain, kimlik doğrulamayı yeniden tanımlamak için yapay zeka ve kripto para birimini birleştiren öncü bir blok zinciri projesidir. BGN token ile desteklenen proje, güvenli ve merkeziyetsiz çözümlere öncülük ederek yeni bir kesintisiz, yapay zeka odaklı dijital güven çağını başlatıyor. İnovasyonun kripto dünyasında güvenle buluştuğu BitGain'e hoş geldiniz.Bitgain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBGN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBGN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000