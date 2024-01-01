Bitget Token | BGB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Bitget Token Hızlı Proje Tanıtımı
Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem.
The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.Bitget Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BGB Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBGB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBGB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000