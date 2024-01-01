Brazil National Fan | BFT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Brazil National Fan Hızlı Proje Tanıtımı
Brezilya Milli Futbol Takımı Fan Tokeni, taraftar deneyimlerinde devrim yaratmak için tasarlanmıştır. Brezilya Milli Futbol Takımı, Token ile taraftarlara özel anketlere ve etkinliklere katılma, dijital bir koleksiyon oluşturma, NFT satın alma, taraftar ödülleri, roller ve harika deneyimlerle bağlantılı oyunlara ve görev özelliklerine katılma fırsatı sunuyor.Brazil National Fan geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBFT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBFT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000