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Butterfly Protocol | BFLY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Butterfly Protocol Hızlı Proje Tanıtımı

Butterfly Protocol ekibi, DNS sisteminin yerini alacak ve alan adı sahipliğinin ekonomisini değiştirecek merkeziyetsiz özerk bir organizasyon (DAO) oluşturmaktadır. ICANN'in yerini alabilecek kalıcı, kendi kendini idame ettiren bir ekonomiyi ancak kendi tokenlerine sahip bir DAO Kayıt Kuruluşu'nu kuluçkaya yatırarak yaratabiliriz. İnsanları ve hükümetleri internetin merkezi kontrolünden çıkarma yeteneği, kalıcı bir sansürsüz internet yaratmak için çok önemlidir. Üst Düzey Alan Adı (TLD) sponsorluğu, BFLY tokenlerinin kullanıldığı ve daha sonra sponsorluk için yakıldığı sürecimizdeki ilk adımdır. Bir TLD'ye sponsor olunduğunda, takas edilebilir subBFLY tokenlerinin oluşturulması, açık artırmalar ve daha fazlası gibi bir dizi etkinlik başlatılır. ICANN'in aksine, bir TLD altında bir alan adı aldığınızda, ona sonsuza kadar sahip olabilir ve bir daha asla yıllık kayıt şirketi ücreti ödemezsiniz. Ve kendi token ekonomisi ile kendi dApp ekosisteminizi oluşturabilirsiniz. Kontrol sizde, hazır olun.
Butterfly Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

BFLY Token MEXC'de

MEXC Borsası, Butterfly Protocol (BFLY) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de BFLY alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Butterfly Protocol satın almak veya MEXC BFLY ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Butterfly Protocol tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen BFLY vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıBFLY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBFLY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000
BFLY Fiyat HesaplayıcıButterfly Protocol Satın Alma

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