Butterfly Protocol | BFLY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Butterfly Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
Butterfly Protocol ekibi, DNS sisteminin yerini alacak ve alan adı sahipliğinin ekonomisini değiştirecek merkeziyetsiz özerk bir organizasyon (DAO) oluşturmaktadır. ICANN'in yerini alabilecek kalıcı, kendi kendini idame ettiren bir ekonomiyi ancak kendi tokenlerine sahip bir DAO Kayıt Kuruluşu'nu kuluçkaya yatırarak yaratabiliriz. İnsanları ve hükümetleri internetin merkezi kontrolünden çıkarma yeteneği, kalıcı bir sansürsüz internet yaratmak için çok önemlidir. Üst Düzey Alan Adı (TLD) sponsorluğu, BFLY tokenlerinin kullanıldığı ve daha sonra sponsorluk için yakıldığı sürecimizdeki ilk adımdır. Bir TLD'ye sponsor olunduğunda, takas edilebilir subBFLY tokenlerinin oluşturulması, açık artırmalar ve daha fazlası gibi bir dizi etkinlik başlatılır. ICANN'in aksine, bir TLD altında bir alan adı aldığınızda, ona sonsuza kadar sahip olabilir ve bir daha asla yıllık kayıt şirketi ücreti ödemezsiniz. Ve kendi token ekonomisi ile kendi dApp ekosisteminizi oluşturabilirsiniz. Kontrol sizde, hazır olun.Butterfly Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBFLY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBFLY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000