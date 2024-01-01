BETA | BETA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BETA Hızlı Proje Tanıtımı
Beta Finance, kripto varlıkların ödünç alınması, ödünç verilmesi ve açığa satılması için izne tabi olmayan bir para piyasasıdır. Bu, herhangi bir zamanda herkesin herhangi bir kripto varlığı için bir para piyasası oluşturabileceği anlamına gelir. Protokol burada yayında. BETA, Beta Finance'in yerel hizmet tokenidir ve aşağıdaki mevcut ve planlanan staking teşvikleri, likidite madenciliği ve yönetişim işlevlerine sahiptir.BETA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BETA Token MEXC'de
MEXC Borsası, BETA (BETA) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de BETA
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak BETA satın almak veya MEXC BETA ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için BETA tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen BETA vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıBETA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBETA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000