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Beta Finance, kripto varlıkların ödünç alınması, ödünç verilmesi ve açığa satılması için izne tabi olmayan bir para piyasasıdır. Bu, herhangi bir zamanda herkesin herhangi bir kripto varlığı için bir para piyasası oluşturabileceği anlamına gelir. Protokol burada yayında. BETA, Beta Finance'in yerel hizmet tokenidir ve aşağıdaki mevcut ve planlanan staking teşvikleri, likidite madenciliği ve yönetişim işlevlerine sahiptir.