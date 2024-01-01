Rentberry geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Berry projesi, ünlülerin değerli eşyalarının, ürünlerini ve yeteneklerinin (düğün şarkısı, yemek bileti vb.) mevcut olduğu çevrimiçi bir pazar olan Berry Store uygulamasını yürüten bir platformdur. Bu ürünler ve beceriler çekiliş ve açık artırma ile takas edilir. BERRY Tokeni ise platformun yerel tokeni olup ödeme ve ödüllerde kullanılır. Berry projesi ünlü kişilerin meta evren ve NFT’sini hazırlıyor.