Rentberry | BERRY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Rentberry Hızlı Proje Tanıtımı
Berry projesi, ünlülerin değerli eşyalarının, ürünlerini ve yeteneklerinin (düğün şarkısı, yemek bileti vb.) mevcut olduğu çevrimiçi bir pazar olan Berry Store uygulamasını yürüten bir platformdur. Bu ürünler ve beceriler çekiliş ve açık artırma ile takas edilir. BERRY Tokeni ise platformun yerel tokeni olup ödeme ve ödüllerde kullanılır. Berry projesi ünlü kişilerin meta evren ve NFT’sini hazırlıyor.Rentberry geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBERRY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBERRY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000