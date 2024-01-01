BEND | BEND Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BEND Hızlı Proje Tanıtımı
BendDAO, ilk merkeziyetsiz eşler arası havuz tabanlı NFT likidite protokolüdür. Mevduat sahipleri faiz kazanmak için borç verme havuzuna ETH likiditesi sağlarken, borç alanlar NFT'leri anında teminat olarak kullanarak borç verme havuzu aracılığıyla ETH ödünç alabilmektedir.BEND geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BEND Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBEND
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBEND
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000