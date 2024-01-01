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Hey, dostum! Hazırlanın ve yılın en sıcak meme coini olan BEEF Coin'e hazır olun. BEEF'in arkasında Twitter ve Telegram'da hızla yayılan büyük bir kitle hareketi vardır ve kripto borsaları ile medya kuruluşları bunu fark etmeye başlamıştır. Memecoinler yükselişe geçtiğinde hızlı hareket ettiklerini zaten biliyorsunuz. BEEF Coin'in arkasında ciddi bir pazarlama gücümüz ve başarılı bir ekibimiz var, yoksa bugün bulunduğumuz yerde olamazdık.