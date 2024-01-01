BEEF | BEEF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BEEF Hızlı Proje Tanıtımı
Hey, dostum! Hazırlanın ve yılın en sıcak meme coini olan BEEF Coin'e hazır olun. BEEF'in arkasında Twitter ve Telegram'da hızla yayılan büyük bir kitle hareketi vardır ve kripto borsaları ile medya kuruluşları bunu fark etmeye başlamıştır. Memecoinler yükselişe geçtiğinde hızlı hareket ettiklerini zaten biliyorsunuz. BEEF Coin'in arkasında ciddi bir pazarlama gücümüz ve başarılı bir ekibimiz var, yoksa bugün bulunduğumuz yerde olamazdık.BEEF geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBEEF
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBEEF
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000