Beam geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Beam, güçlü gizlilik, ikame ve ölçeklenebilirlik özelliklerine sahip MimbleWimble protokolüne dayalı olarak geliştirilmiş bir kripto para birimidir. Tüm Beam işlemleri varsayılan olarak özeldir. Ağa katılan yeni düğümlerin tüm işlem geçmişini senkronize etmesi gerekmez, ancak hızlı senkronizasyon elde etmek için yalnızca sıkıştırılmış geçmişi ve sistem durumunun blok başlıklarını senkronize etmeyi talep edebilir. Beam, C++ ile sıfırdan yazılmış MimbleWimble'ı uygulamaya çalışan yeni bir paradır. Grin ile karşılaştırıldığında, Grin'in toplam jeton miktarı sınırsızdır, Beam jetonunun arzı sınırlıdır ve periyodik ödüller yarıya iner.