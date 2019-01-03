Beam | BEAM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Beam Hızlı Proje Tanıtımı
Beam, güçlü gizlilik, ikame ve ölçeklenebilirlik özelliklerine sahip MimbleWimble protokolüne dayalı olarak geliştirilmiş bir kripto para birimidir. Tüm Beam işlemleri varsayılan olarak özeldir. Ağa katılan yeni düğümlerin tüm işlem geçmişini senkronize etmesi gerekmez, ancak hızlı senkronizasyon elde etmek için yalnızca sıkıştırılmış geçmişi ve sistem durumunun blok başlıklarını senkronize etmeyi talep edebilir. Beam, C++ ile sıfırdan yazılmış MimbleWimble'ı uygulamaya çalışan yeni bir paradır. Grin ile karşılaştırıldığında, Grin'in toplam jeton miktarı sınırsızdır, Beam jetonunun arzı sınırlıdır ve periyodik ödüller yarıya iner.Beam geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBEAM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBEAM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-01-03
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz262,800,000