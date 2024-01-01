Beldex geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Beldex, BChat, BelNet, Beldex tarayıcı, Beldex gizlilik protokolü ve Beldex köprüsünü içeren gizlilik öncelikli merkeziyetsiz uygulamalardan oluşan lider bir gizlilik tabanlı ekosistemdir. Beldex projesi, çevrimiçi gizliliğinizi geliştirmeye kendini adamıştır BDX, bir gizlilik parası ve gizliliği koruyan DApp'lerde bir fayda programıdır. Gizlilik severler için Beldex, özel mesajlaşmadan özel işlemlere kadar her şey için tek durak noktasıdır.