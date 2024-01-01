Beldex | BDX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Beldex Hızlı Proje Tanıtımı
Beldex, BChat, BelNet, Beldex tarayıcı, Beldex gizlilik protokolü ve Beldex köprüsünü içeren gizlilik öncelikli merkeziyetsiz uygulamalardan oluşan lider bir gizlilik tabanlı ekosistemdir. Beldex projesi, çevrimiçi gizliliğinizi geliştirmeye kendini adamıştır BDX, bir gizlilik parası ve gizliliği koruyan DApp'lerde bir fayda programıdır. Gizlilik severler için Beldex, özel mesajlaşmadan özel işlemlere kadar her şey için tek durak noktasıdır.Beldex geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BDX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBDX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBDX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz9,900,000,000