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Beldex | BDX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Beldex Hızlı Proje Tanıtımı

Beldex, BChat, BelNet, Beldex tarayıcı, Beldex gizlilik protokolü ve Beldex köprüsünü içeren gizlilik öncelikli merkeziyetsiz uygulamalardan oluşan lider bir gizlilik tabanlı ekosistemdir. Beldex projesi, çevrimiçi gizliliğinizi geliştirmeye kendini adamıştır BDX, bir gizlilik parası ve gizliliği koruyan DApp'lerde bir fayda programıdır. Gizlilik severler için Beldex, özel mesajlaşmadan özel işlemlere kadar her şey için tek durak noktasıdır.
Beldex geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

BDX Token MEXC'de

MEXC Borsası, Beldex (BDX) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de BDX alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Beldex satın almak veya MEXC BDX ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Beldex tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen BDX vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıBDX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBDX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz9,900,000,000
BDX Fiyat HesaplayıcıBeldex Satın Alma

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