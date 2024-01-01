BDPlayground geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

BDP projesi, iş birliği, paylaşım ve fırsat eşitliği ilkelerine dayanan, paylaşım ekonomisine dayalı bir işletmedir. Oyun geliştiriciler ve kullanıcıların bir araya gelerek faaliyetlerde bulunduğu 'paylaşım arenası' adı verilen bir platform olarak hizmet vermektedir.