BDPlayground | BDP1 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BDPlayground Hızlı Proje Tanıtımı
BDP projesi, iş birliği, paylaşım ve fırsat eşitliği ilkelerine dayanan, paylaşım ekonomisine dayalı bir işletmedir. Oyun geliştiriciler ve kullanıcıların bir araya gelerek faaliyetlerde bulunduğu 'paylaşım arenası' adı verilen bir platform olarak hizmet vermektedir.BDPlayground geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BDP1 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBDP1
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBDP1
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000