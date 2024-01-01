Old Bitcoin | BC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Old Bitcoin Hızlı Proje Tanıtımı
Eternal Crypt - Wizardry BC, geleneksel oyunları blok zinciri teknolojisiyle harmanlayarak bir RPG'den çerez tıklama türüne dönüştüren iddialı bir BCG projesidir.Old Bitcoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBC
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıBC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000