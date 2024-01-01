BBL | BBL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BBL Hızlı Proje Tanıtımı
Beoble, kullanıcıların cüzdanlar arasında sohbet etmesini sağlayan bir iletişim altyapısı ve ekosistemidir. Ürünümüz, web tabanlı bir sohbet uygulamasının yanı sıra Dapps'in entegre olmasını sağlayan bir araç seti içerir.BBL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BBL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBBL
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıBBL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000