BBL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Beoble, kullanıcıların cüzdanlar arasında sohbet etmesini sağlayan bir iletişim altyapısı ve ekosistemidir. Ürünümüz, web tabanlı bir sohbet uygulamasının yanı sıra Dapps'in entegre olmasını sağlayan bir araç seti içerir.