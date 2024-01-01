BBI | BBI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BBI Hızlı Proje Tanıtımı
BBIalk, kripto para birimi ve token fiyat analizi, piyasa trendlerine odaklanan, Web3 topluluğu için özel olarak tasarlanmış yenilikçi bir sosyal tartışma platformudur.BBI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BBI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBBI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıBBI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000