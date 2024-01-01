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FC Barcelona Fan Tokenleri ($BAR), Socios.com uygulaması aracılığıyla satın alınabilen ve dünyanın her yerinden taraftarları uygulamada gerçekleştirdikleri her etkinlik için ödüllendiren dijital varlıklardır. Skor tablosunda üst sıralara çıkabilir, özel eşyalar ve hayatta bir kez karşılaşılabilecek etkinliklerin biletlerini satın almak için kullanılabilecek ödül puanları kazanabilirsiniz. $BAR Fan Token sahipleri ayrıca sohbet, fan tokeni alım satımı, oyunlar ve topluluk mücadeleleri dahil olmak üzere bir dizi yeni ve heyecan verici hizmeti deneyimleyebileceklerdir.