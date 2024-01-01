FC Barcelona FT | BAR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FC Barcelona FT Hızlı Proje Tanıtımı
FC Barcelona Fan Tokenleri ($BAR), Socios.com uygulaması aracılığıyla satın alınabilen ve dünyanın her yerinden taraftarları uygulamada gerçekleştirdikleri her etkinlik için ödüllendiren dijital varlıklardır. Skor tablosunda üst sıralara çıkabilir, özel eşyalar ve hayatta bir kez karşılaşılabilecek etkinliklerin biletlerini satın almak için kullanılabilecek ödül puanları kazanabilirsiniz. $BAR Fan Token sahipleri ayrıca sohbet, fan tokeni alım satımı, oyunlar ve topluluk mücadeleleri dahil olmak üzere bir dizi yeni ve heyecan verici hizmeti deneyimleyebileceklerdir.FC Barcelona FT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBAR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBAR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz40,000,000