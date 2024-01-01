BAMA | BAMA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BAMA Hızlı Proje Tanıtımı
Bitbama AI, güçlü sezgilere sahip ve kusursuz bir deneyim sağlayan hassas, özelleştirilmiş yapay zeka sohbet robotları oluşturmak için çok yönlü bir platformdur.BAMA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BAMA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBAMA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıBAMA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz42,000,000,000