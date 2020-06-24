Balancer geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Balancer, gözetim dışı bir portföy yöneticisi, likidite sağlayıcısı ve fiyat sensörüdür. Proje hakkında daha fazla bilgi için lütfen yukarıdaki resmi websitesini ziyaret edin.