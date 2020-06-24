Balancer | BAL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Balancer Hızlı Proje Tanıtımı
Balancer, gözetim dışı bir portföy yöneticisi, likidite sağlayıcısı ve fiyat sensörüdür. Proje hakkında daha fazla bilgi için lütfen yukarıdaki resmi websitesini ziyaret edin.Balancer geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BAL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBAL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBAL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-06-24
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz96,150,704