BakeryToken | BAKE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BakeryToken Hızlı Proje Tanıtımı
Bakeryswap, mevcut Uniswap'ın bir sonraki sürümüdür. Uniswap'a benzer, ancak daha hızlı ve daha ucuzdur. Yukarıdakilerin hepsine ek olarak, likidite sağlayıcıları Bakeryswap işlem ücretlerinin bir kısmını alabilecekleri ve Bakeryswap yönetiminin bir parçası olarak oy kullanabilecekleri Bake Token ödülleri de alabilirler.BakeryToken geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BAKE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBAKE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBAKE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz