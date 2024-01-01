BakeryToken geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Bakeryswap, mevcut Uniswap'ın bir sonraki sürümüdür. Uniswap'a benzer, ancak daha hızlı ve daha ucuzdur. Yukarıdakilerin hepsine ek olarak, likidite sağlayıcıları Bakeryswap işlem ücretlerinin bir kısmını alabilecekleri ve Bakeryswap yönetiminin bir parçası olarak oy kullanabilecekleri Bake Token ödülleri de alabilirler.