Bajun Network | BAJU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Bajun Network Hızlı Proje Tanıtımı
Bir Kusama parachain üzerinde çalışacak olan Bajun Ağı, Ajuna için Kanarya Ağı olacak ve BAJU tokeni tarafından beslenecek.
Bajun Ağı tamamen işlevsel olacak ve oyunlara ev sahipliği yapacak. Esas olarak yeni Ajuna özelliklerini, hizmetlerini ve işlevlerini test etmek ve tanıtmak için kullanılacaktır. Bu, geliştirme ve test için hızlı hareket eden bir ortam sağlayacaktır.
Bajun Network ayrıca daha küçük oyun stüdyolarını ve hatta küçük oyun geliştirici gruplarını desteklemek için çok daha kolay bir slot kiralama stratejisine sahiptir. Tamamen işlevsel bir ağ üzerinde yeni tür oyun konseptlerini takip etmek, yeni özellikler ve işlevler sunmak için kullanılabilecek yaratıcı bir ortam olması amaçlanmıştır.Bajun Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBAJU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBAJU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,000,000