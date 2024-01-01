BAG | BAG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BAG Hızlı Proje Tanıtımı
catwifbag, Solana zincirinde yer alan bir meme coindir.BAG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BAG Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBAG
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıBAG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000