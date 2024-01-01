Badger DAO | BADGER Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Badger DAO Hızlı Proje Tanıtımı
Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi.Badger DAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BADGER Token MEXC'de
MEXC Borsası, Badger DAO (BADGER) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de BADGER
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Badger DAO satın almak veya MEXC BADGER ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Badger DAO tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen BADGER vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıBADGER
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBADGER
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000