Bad Idea AI | BAD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Bad Idea AI Hızlı Proje Tanıtımı
$BAD, Blok Zinciri, Yapay Zeka ve DAO'ları birleştiren merkeziyetsiz bir deneydir. Yapay zekanın insanlık için çalışmasını sağlamayı amaçlayan bu proje, riskli ancak yenilikçi bir yaklaşımdır. Eğitim, eğlence ve deney için yaratılan bu platform, yapay zekanın artan etkisine karşı benzersiz bir yanıtı temsil ediyor.Bad Idea AI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBAD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBAD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz831,041,059,897,327