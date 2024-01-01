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$BAD, Blok Zinciri, Yapay Zeka ve DAO'ları birleştiren merkeziyetsiz bir deneydir. Yapay zekanın insanlık için çalışmasını sağlamayı amaçlayan bu proje, riskli ancak yenilikçi bir yaklaşımdır. Eğitim, eğlence ve deney için yaratılan bu platform, yapay zekanın artan etkisine karşı benzersiz bir yanıtı temsil ediyor.