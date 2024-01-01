Baby X | BABYX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Baby X Hızlı Proje Tanıtımı
BABYX, Ethereum'da bir meme coin‘dir.Baby X geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BABYX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBABYX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBABYX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz4,218,000,000,000,000,000