BabyPepeFi | BABYPEPE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BabyPepeFi Hızlı Proje Tanıtımı
BabyPepeFi, Binance Smart Chain üzerinde yer alan $BABYPEPE token adına sahip bir meme coindir.BabyPepeFi geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BABYPEPE Token MEXC'de
MEXC Borsası, BabyPepeFi (BABYPEPE) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de BABYPEPE
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak BabyPepeFi satın almak veya MEXC BABYPEPE ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için BabyPepeFi tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen BABYPEPE vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıBABYPEPE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBABYPEPE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,991,638