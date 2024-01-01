Baby Grok | BABYGROK1 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Baby Grok Hızlı Proje Tanıtımı
Karşınızda yeni sınırlara yelken açan kozmik meme coin BABY GROK! BABY GROK sıradan bir kripto para birimi değil, yıldızlarla dolu bir macera, sonsuz olasılıklar ve kripto varlık galaksisinin bir sembolü. BABY GROK sadece bir meme coin olmanın ötesine geçiyor; kozmik bir öncü, merkeziyetsiz finansın keşfedilmemiş bölgelerini keşfeden küçük bir astronot. Misyonumuz, kozmik sahiplerimiz için somut bir değer yaratırken kripto kozmosuna bir merak ve keşif duygusu aşılamaktır.Baby Grok geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBABYGROK1
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBABYGROK1
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,000,000,000,000,000