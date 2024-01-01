Baby Dragon | BABYDRAGON Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Baby Dragon Hızlı Proje Tanıtımı
BabyDragon - Ejderha Yılında doğdu, en büyük refahı ve gücü temsil eder. Ekip, bir ejderha gibi sürdürülebilir ve güçlü bir kalkınmayı hedefliyor. BabyDragon 2024'ün "Bebek" Meme'si olacak.Baby Dragon geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BABYDRAGON Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBABYDRAGON
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBABYDRAGON
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,000,000,000,000,000