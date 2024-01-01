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BabyDragon - Ejderha Yılında doğdu, en büyük refahı ve gücü temsil eder. Ekip, bir ejderha gibi sürdürülebilir ve güçlü bir kalkınmayı hedefliyor. BabyDragon 2024'ün "Bebek" Meme'si olacak.