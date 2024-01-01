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Baby Bonk, popüler BONK memesinin yeniden canlanmasını kutlayan eğlenceli, topluluk odaklı bir meme coindir. Bebek versiyonu ile yatırımcılara ikinci bir şans sunuyor. Coin, toplam 420 Katrilyon arz ile işlemektedir. Günlük yarışmalar ve yakma etkinlikleri ile Baby Bonk, diğer meme coinlerin sahip olmadığı benzersiz dokunuşa sahiptir. Baby Bonk, topluluk için benzersiz Yapay Zeka botları geliştirmek üzere PAAL AI ile ortaklık kurdu. Proje, güçlü bir topluluk oluşturmayı ve kripto alanında önemli bir etki yaratmayı amaçlıyor.