Baby Bonk | BABYBONK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Baby Bonk Hızlı Proje Tanıtımı
Baby Bonk, popüler BONK memesinin yeniden canlanmasını kutlayan eğlenceli, topluluk odaklı bir meme coindir. Bebek versiyonu ile yatırımcılara ikinci bir şans sunuyor. Coin, toplam 420 Katrilyon arz ile işlemektedir. Günlük yarışmalar ve yakma etkinlikleri ile Baby Bonk, diğer meme coinlerin sahip olmadığı benzersiz dokunuşa sahiptir. Baby Bonk, topluluk için benzersiz Yapay Zeka botları geliştirmek üzere PAAL AI ile ortaklık kurdu. Proje, güçlü bir topluluk oluşturmayı ve kripto alanında önemli bir etki yaratmayı amaçlıyor.Baby Bonk geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBABYBONK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBABYBONK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,000,000,000,000,000