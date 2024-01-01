BabySwap | BABY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BabySwap Hızlı Proje Tanıtımı
BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.BabySwap geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BABY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBABY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBABY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000