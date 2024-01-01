AMAZY | AZY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AMAZY Hızlı Proje Tanıtımı
AMAZY, insanların aynı anda hem sağlıklı hem de varlıklı olmalarını sağlayan en yeni, "kazanmak için hareket et" yaşam tarzı uygulamasıdır. Proje düzinelerce popüler influencer tarafından destekleniyor ve yakında piyasaya sürülecek.AMAZY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AZY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAZY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAZY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000