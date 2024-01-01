AMAZY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AMAZY, insanların aynı anda hem sağlıklı hem de varlıklı olmalarını sağlayan en yeni, "kazanmak için hareket et" yaşam tarzı uygulamasıdır. Proje düzinelerce popüler influencer tarafından destekleniyor ve yakında piyasaya sürülecek.