AZIT | AZIT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AZIT Hızlı Proje Tanıtımı
Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need.AZIT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AZIT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAZIT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAZIT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000