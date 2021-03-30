Axie Infinity Shards | AXS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Axie Infinity Shards Hızlı Proje Tanıtımı
Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.Axie Infinity Shards geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AXS Token MEXC'de
MEXC Borsası, Axie Infinity Shards (AXS) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de AXS
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Axie Infinity Shards satın almak veya MEXC AXS ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Axie Infinity Shards tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen AXS vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıAXS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAXS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-03-30
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz270,000,000