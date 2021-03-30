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Axie Infinity Shards | AXS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Axie Infinity Shards Hızlı Proje Tanıtımı

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.
Axie Infinity Shards geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AXS Token MEXC'de

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Tokenin İngilizce adıAXS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAXS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-03-30
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz270,000,000
AXS Fiyat HesaplayıcıAxie Infinity Shards Satın Alma

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