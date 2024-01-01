AurusX | Ax Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AurusX Hızlı Proje Tanıtımı
AurusX (AX), tGOLD, tSILVER ve tPLATINUM tokenlerinde ödüller kazanmak için Aurus mobil uygulamasında stake edilebilen Aurus ekosistem tokenidir. Her token, sırasıyla 1 gram fiziksel olarak tahsis edilmiş altın, gümüş ve platin ile desteklenir.AurusX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Ax Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz30,000,000