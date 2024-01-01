AurusX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AurusX (AX), tGOLD, tSILVER ve tPLATINUM tokenlerinde ödüller kazanmak için Aurus mobil uygulamasında stake edilebilen Aurus ekosistem tokenidir. Her token, sırasıyla 1 gram fiziksel olarak tahsis edilmiş altın, gümüş ve platin ile desteklenir.