Abyss World | AWT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Abyss World Hızlı Proje Tanıtımı
Abyss World, Sui Network ve Polygon üzerine inşa edilmiş karanlık bir fantezi Aksiyon-RPG açık dünya oyunudur. $AWT, PVE bölümündeki özel görevleri tamamlayan takımları, oyun liderlik tablosunda yükselen kişileri ve PVP arena sezonlarının galiplerini ödüllendirerek oyuncu ağlarını canlandırmanın ödülü olarak hizmet eder.Abyss World geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAWT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAWT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000