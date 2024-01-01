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Abyss World, Sui Network ve Polygon üzerine inşa edilmiş karanlık bir fantezi Aksiyon-RPG açık dünya oyunudur. $AWT, PVE bölümündeki özel görevleri tamamlayan takımları, oyun liderlik tablosunda yükselen kişileri ve PVP arena sezonlarının galiplerini ödüllendirerek oyuncu ağlarını canlandırmanın ödülü olarak hizmet eder.