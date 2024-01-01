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Avalox | AVALOX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Avalox Hızlı Proje Tanıtımı

Avalanche zincirinde Meme ve DeFi'nin karışımı olan Avalox ile tanışın! Avalox kripto alanına neşe getirirken, siz de eğlencenin ve finansal yeniliğin gücünü deneyimleyin. Token sahipleri, merkeziyetsiz finans fırsatlarından yararlanırken meme'lere layık anların tadını çıkarır.
Avalox geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AVALOX Token MEXC'de

MEXC Borsası, Avalox (AVALOX) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de AVALOX alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Avalox satın almak veya MEXC AVALOX ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Avalox tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen AVALOX vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıAVALOX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAVALOX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000
AVALOX Fiyat HesaplayıcıAvalox Satın Alma

Al-Sat

/USDT
--0.00%
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