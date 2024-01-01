AURORA | AURORA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AURORA Hızlı Proje Tanıtımı
Aurora is infrastructure technology that helps Ethereum users and dApps to easily move to the NEAR blockchain in order to remove gas fees scale. Aurora is fully EVM compatible and built on the NEAR Protocol. It delivered a turn-key solution for developers to operate their apps on an Ethereum-compatible, high-throughput, scalable and future-safe platform, with low transaction costs for their users. AURORA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AURORA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAURORA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAURORA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000